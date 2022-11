HC Landsberg: Die Riverkings verpflichten Verteidiger Lukas Popela

Der Landsberger Eishockeyclub verpflichtet den tschechischen Verteidiger Lukas Popela bis Ende des Jahres. Damit reagieren die Riverkings auf Verletzungen.

Nach dem verlorenen Heimspiel vergangene Woche gegen Riessersee (6:9) konnten die Riverkings aus Landsberg am Freitag in der Eishockeyoberliga einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. Die Mannschaft von Sven Curmann bezwang auswärts Höchstadt mit 6:5. Der Siegtreffer fiel in der Overtime. Unterdessen hat der HCL einen Spieler verpflichtet.

Der Landsberger Eishockeyclub reagiert auf die Verletzungen von Dennis Neal und Riley Stadel und verpflichten Verteidiger Lukas Popela vorerst bis Ende dieses Jahres. Der 34-jährige Tscheche hielt sich in den vergangenen Wochen beim HC Landsberg fit und hat sich angeboten, in den nächsten Wochen die Personalnot in der Defensive etwas zu mildern.

HCL-Vize Michael Grundei: "Personalnot in der Defensive"

Dazu wird Vizepräsident Michael Grundei in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Nach der Verletzung von Dennis Neal ist unsere Personalnot in der Defensive noch einmal deutlich gestiegen. Wir haben in den nächsten Wochen sehr viele Spiele und brauchen dazu jeden Spieler. Allerdings mussten wir zusätzlich noch auf den Ausfall unserer stärksten und erfahrensten zwei Verteidiger reagieren. Lukas Popela hat seine Stärken in der Defensive und wird dort sicher gute Dienste leisten. Tobi Wedl ist nach seiner langen Verletzung zum Glück zurückgekehrt, braucht aber noch einige Spiele, um wieder endgültig in Schwung zu kommen und so standen uns mit Dominic Erdt, Florian Reicheneder, Tobi Wedl und Markus Jänichen und Lucas Spindler nur fünf etatmäßige Verteidiger zur Verfügung. Wir sind froh, dass uns Lukas Popela die nächsten Wochen zur Verfügung steht und uns dabei hilft, unser absolutes Ziel, die Qualifikation für die Pre-Playoffs zu erreichen."

Nach dem jüngsten Auswärtserfolg steht der HCL in der Tabelle auf Platz 10 mit 19 Punkten aus 18 Spielen. Am heutigen Sonntagnachmittag empfangen die Landsberger Derbygegner Memmingen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm.

Lesen Sie dazu auch