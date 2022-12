Eishockey

vor 32 Min.

HC Landsberg: Die Steigerung reicht nicht zum Sieg

Trotz einer Steigerung reichte es für den HC Landsberg (weiße Trikots) in Memmingen nicht zu einem Sieg. Am Freitag erwarten die Riverkings zum letzten Spiel des Jahres Höchstadt.

Plus Beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg rumort es gewaltig. Nach der Krisensitzung gibt es eine erneute Niederlage. Zudem verletzen sich zwei Spieler.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Für den HC Landsberg rückt das Ziel, die Pre-Play-offs in der Eishockey-Oberliga zu erreichen, in weite Ferne: Nach der Niederlage in Memmingen beträgt der Rückstand auf Platz zehn inzwischen elf Punkte. Dennoch zeigte die Krisensitzung, die nach den Niederlagen gegen Lindau und Klostersee einberufen wurde, Wirkung. Am Freitagabend steht das letzte Spiel des Jahres an: zu Hause gegen Höchstadt. Dann muss der HCL eventuell auf einen Leistungsträger verzichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen