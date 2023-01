HC Landsberg: Die Überraschungen bleiben aus

Plus Nach dem Sieg in Bad Tölz folgen wieder zwei Niederlagen für den Eishockey-Oberligisten. Vor allem gegen Rosenheim wäre für die Riverkings mehr möglich gewesen.

Der HC Landsberg hat jetzt eine Woche Zeit, um die beiden Niederlagen gegen Weiden und Rosenheim aufzuarbeiten. Die Leistungskurve zeigt nach oben, doch die Situation wird nicht einfacher. Nach dem erfreulichen 5:3-Sieg der Landsberger in Bad Tölz gingen Trainer Sven Curmann und sein Team wieder zweimal leer aus. Die Niederlage bei Tabellenführer Weiden war nicht überraschend, fiel allerdings mit 2:7 erneut relativ hoch aus.