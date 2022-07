HC Landsberg erhält die Lizenz für die Eishockey-Oberliga

Der HC Landsberg erfüllt alle Anforderungen zur Teilnahme an der Eishockey-Oberliga. In diesen Tagen beginnt der Vorverkauf der Dauerkarten.

Auch in der kommenden Saison erhalten die Riverkings erwartungsgemäß die Lizenz zur Teilnahme an der Eishockey-Oberliga. Die Ergebnisse des Lizenzierungsverfahrens teilte der Deutsche Eishockeybund den 28 Oberligisten am vergangenen Wochenende mit. Nachdem auch der Spielmodus seit Längerem feststeht, kann der Verein nun in den Dauerkartenverkauf für die neue Saison starten.

Zunächst sind die Tickets ab Mittwoch, 20. Juli, über ein Formular auf der Internetseite des HC Landsberg zu bestellen. Ab der kommenden Woche werden auch wieder regelmäßig Vorverkaufstermine am Mittwochabend von 18 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle stattfinden. Die genauen Zeiten und zusätzliche Sondertermine werden noch bekannt gegeben.

Der HC Landsberg hat solide gewirtschaftet

HCL-Schatzmeister Stefan Schindler: „Obwohl wir ja wissen, dass wir solide und nach bestem Wissen und Gewissen rechnen, ist es natürlich jedes Jahr eine Erleichterung, wenn die Lizenzierungsphase abgeschlossen ist. Sie ist für die Geschäftsstelle immer eine extrem stressige Zeit, in der die Etatplanungen, Abschlüsse des vergangenen Wirtschaftsjahres, Bestätigungen von Finanzamt, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften und viele andere Unterlagen und Zahlen zusammengetragen werden müssen. Wir freuen uns jetzt auf den Saisonkartenvorverkauf und die neue Saison.“

Riverkings-Präsident Frank Kurz dankt Schatzmeister Stefan Schindler und dem Team der Geschäftsstelle, denn auf ihnen liege im Lizenzierungsverfahren die Hauptlast. "Wir haben in diesen für uns sehr schweren Zeiten finanziell solide gewirtschaftet und deshalb auch die Lizenz ohne Probleme bekommen. Wir freuen uns jetzt auf die kommende Saison, in der wir uns in verschiedenen Bereichen einiges vorgenommen haben. Wir wollen in der Oberliga die Pre-Play-offs erreichen, im Nachwuchs die Kinder weiterhin für unseren tollen Sport begeistern und natürlich auch hier sportlich erfolgreich sein. Wir wollen weiter an den Strukturen in unserem Verein arbeiten und arbeiten gerade auch an unserer Außendarstellung. Es gibt also viel zu tun.“

Am 30. September findet das erste Oberligaspiel statt

Die Mannschaften der Oberliga Süd nehmen ihren Spielbetrieb gesammelt am 30. September auf. Nach Beendigung der Hauptrunde im März 2023 steigen die Teams in eine Pre-Play-off-Phase, mit dem Modus „Best of Three“, ein. Die danach folgenden Play-off-Serien werden im Modus „Best of Five“ ausgespielt. Die Spielpläne der Oberliga Saison 2022/23 werden in der letzten Juli-Woche finalisiert und im Anschluss kommuniziert. (AZ)

