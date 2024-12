Der HC Landsberg gewinnt in der Eishockey-Bayernliga das dritte Spiel in Folge. Mit toller Moral erkämpft sich das Team von Martin Hoffmann beim TEV Miesbach nach Penaltyschießen den Zusatzpunkt. In der Tabelle klettern die Landsberger damit auf den 12. Tabellenplatz. Vom Trainer gab es am Ende viel Lob für sein Team.

