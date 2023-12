Eishockey

vor 48 Min.

HC Landsberg gewinnt in der Verlängerung gegen Klostersee

Plus In der Eishockey-Bayernliga holt der HC Landsberg gegen Klostersee zwei wichtige Punkte. Warum bei den Riverkings beide Kontingentspieler fehlen.

Von Margit Messelhäuser

Kein Wochenende ohne Punkte in der Eishockey-Bayernliga für den HC Landsberg: Im letzten Heimspiel 2023 mühen sich die Riverkings zu einem 5:4 nach Verlängerung gegen den EHC Klostersee. Überraschend ist die Aufstellung der Gastgeber, denn beide Kontingentspieler sind nicht im Kader.

Am Ende können für die Landsberger nur die beiden Punkte zählen, denn schön war das Spiel gegen den EHC Klostersee nicht – was nicht nur an Landsberg lag. Beide Mannschaften leisteten sich viele Stockfehler, Pässe gingen direkt zum Gegner und es fehlte das Tempo.

