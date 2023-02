Eishockey

15:27 Uhr

HC Landsberg: Ist es eine Generalprobe für die Play-downs?

Der HC Landsberg erwartet am Freitagabend den EV Lindau (weiße Trikots). Spannend wird auch das Spiel am Sonntag beim EHC Klostersee, schließlich stehen sich die beiden Teams auch in den Play-downs gegenüber.

Plus Der HC Landsberg erwartet am Freitag Lindau. Am Sonntag geht es zum EHC Klostersee, gegen den kämpft man auch um den Klassenerhalt in der Eishockey-Oberliga.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Sieben Spiele hat der HC Landsberg in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga noch vor sich, dennoch: An den Play-downs wird kein Weg mehr vorbeiführen. Am Sonntag sind die Landsberger beim Play-down-Gegner Klostersee zu Gast. Ist das schon eine Generalprobe für diese Serie? So sieht es HCL-Coach Sven Curmann.

