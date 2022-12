HC Landsberg: Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit

Plus Der HC Landsberg kann in der Eishockey-Oberliga nur eine Rumpftruppe stellen und unterliegt. Warum für Trainer Curmann eine Spielabsage nicht infrage kommt.

Mit buchstäblich dem letzten Aufgebot ist der HC Landsberg ins vergangene Wochenende in der Eishockey-Oberliga gegangen. Angesichts dieser Tatsache und den Gegnern haben sich die Niederlagen in Grenzen gehalten. Doch es stellt sich die Frage: Warum hat man die Spiele nicht verlegt? HCL-Trainer Sven Curmann gibt die Antwort.