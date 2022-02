HC Landsberg kämpft vergebens um Punkte

Plus Füssen ist in der Eishockey-Oberliga einen Tick besser als Landsberg. Der Trainer sieht einen wesentlichen Grund, warum es daheim gegen Riessersee nicht zum Sieg reicht.

Platz zehn jn der Tabelle der Eishockey-Oberliga ist das erklärte Saisonziel des HC Landsberg. Am Wochenende kam aber nichts Zählbares hinzu, um diesem Tabellenplatz näher zu kommen. Vor allem gegen Füssen wäre womöglich mehr drin gewesen.