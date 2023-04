HC Landsberg kann einen talentierten Stürmer halten

Beim HC Landsberg schreitet die Kaderplanung für die Eishockey-Bayernliga voran. Ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs bleibt den Riverkings treu.

Nachdem in den vergangenen Wochen mit Dennis Neal und Florian Stauder bereits zwei Routiniers für die kommende Bayernliga Saison zugesagt haben, vermeldet der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg jetzt die Verlängerung eines jungen Stürmertalents. Mit dem 19-jährigen Stürmer Manuel Müller schnürt auch der Topscorer der vergangenen DNL 3-Saison weiterhin die Schlittschuhe für den HCL. Dies gibt der HC Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Müller hat auch Angebote aus der Oberliga erhalten

Der 1,88 m große Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 64 Punkte (davon 31 Tore) in 43 Spielen und war damit fünftbester Scorer der gesamten Liga. Zusätzlich konnte er sich bereits 14-mal in der Oberliga und achtmal beim Kooperationspartner Buchloe in der Bayernliga beweisen. Seine guten Scorerwerte und sein Auftreten in der Oberliga weckten natürlich auch die Begehrlichkeiten anderer Vereine, um so glücklicher sind die Verantwortlichen über die Zusage des Holzhauseners.

Manuel Müller (rechts) bleibt auch in der Eishockey-Bayernliga beim HC Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Manuel Müller ist sicherlich ein Spieler, der das Potenzial dazu hat, sich in höheren Ligen zu etablieren. Wir freuen uns, dass er sich trotzdem entschieden hat, seine nächsten Schritte im Erwachsenenbereich bei seinem Heimatverein zu gehen. Wir wollen ihm natürlich dafür die entsprechenden Eiszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten geben. Manuel gibt immer alles für das Team und ist ein Spielertyp mit viel Leidenschaft, dem man einfach gerne zuschaut.“

Manuel Müller: „Nachdem ich eine super Zeit im Nachwuchs hatte, freue ich mich jetzt auf die kommende Bayernligasaison. Ich will mich weiterentwickeln, viel dazulernen und hoffe natürlich, dass ich mich auch für höhere Ligen empfehlen kann. Wir wollen nächste Saison in die Play-offs, dafür werde ich alles geben. Nachdem ein paar Wochen Pause war, bereite ich mich jetzt für die neue Saison vor und freue mich jetzt schon wieder auf die viele Fans bei unseren Spielen im Herbst und Winter.“ (AZ)