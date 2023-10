Eishockey

HC Landsberg: Keine Zeit mehr für Experimente

Plus Für den HC Landsberg stehen die letzten Testspiele vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga an. Am Freitag ist Schongau zu Gast, am Sonntag geht es zum Derby nach Buchloe.

Das letzte Test-Wochenende steht vor dem HC Landsberg. Obwohl einige Spieler zuletzt erkältet waren, sollte der Kader komplett sein, sagt HCL-Trainer Martin Hoffmann. Mit den Schongau Mammuts kommt am Freitag eine starke Mannschaft ins Landsberger Eisstadion, am Sonntag steht für die Riverkings das Derby in Buchloe an, ehe am 15. Oktober die Eishockey-Bayernliga mit der Partie beim EHC Klostersee startet.

Bislang ist die Vorbereitung für den HC Landsberg sehr gut gelaufen. Einer Niederlage gegen den Oberligisten EV Lindau stehen drei Siege gegenüber. Und auch für die letzten beiden Partien peilt Martin Hoffmann zwei Erfolge an. „Natürlich ist es schön, wenn man die Vorbereitung mit einem guten Gefühl abschließt“, sagt der Landsberger Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion.

