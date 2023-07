Eishockey

vor 42 Min.

HC Landsberg klagt wegen verweigerter Corona-Hilfe

In der Eishockey-Bayernliga fällt deutlich weniger Eiszeit an als in der Oberliga.

Plus Der HC Landsberg schließt das Geschäftsjahr mit einem Minus ab. Das liegt an nicht erhaltener Corona-Hilfe. Gute Nachrichten beim Nachwuchs. Vizepräsident informiert zum Kader.

Von Christian Mühlhause

Am Ende des vergangenen Geschäftsjahres verbuchte der HC Landsberg ein Minus von rund 35.000 Euro. Darüber informierte die Vereinsspitze bei der Jahresversammlung. Grund dafür ist auch eine laufende Klage. Erfreuliche Informationen gab aus dem Jugendbereich. Vizepräsident Michael Grundei äußerte sich zudem zu der noch offenen Kontingentstelle bei den Riverkings, die in der kommenden Saison freiwillig eine Liga tiefer in der Bayernliga antreten werden.

Die Gespräche mit einem Spieler seien bereits auf der Zielgrade, verriet Grundei und dass es sich um einen Europäer handeln werde, der den HCL sehr wahrscheinlich verstärken werde. Pressesprecher Joachim Simon, verwies im Gespräch mit unserer Redaktion darauf, dass in der kommenden Bayernligasaison noch zwei oder drei externe Spieler sowie fünf aus dem eigenen Nachwuchs dem Kader angehören sollen.

