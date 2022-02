Eishockey

vor 18 Min.

HCL: Offene Fragen und Neuzugänge vor Spiel gegen Füssen

Plus Landsbergs Trainer stellt die Partie in der Eishockey-Oberliga gegen Füssen vor mehrere Herausforderungen. Es gibt zwei Neuzugänge. Wohin Benedikt Jiranek wechselt.

Von Christian Mühlhause

Am vergangenen Wochenende hieß es für die Spieler des HC Landsberg trainieren statt spielen – zumindest für diejenigen, die nicht coronabedingt in Quarantäne mussten. Wegen positiver Fälle bei Höchstadt wurde die Heimpartie abgesagt, dann erwischte es drei Spieler der Landsberger und sie konnten nicht in Lindau antreten. Am Mittwoch soll wieder Eishockey gespielt werden. Die Partie gegen Füssen stellt Landsbergs Trainer Sven Curmann aber gleich vor mehrere Herausforderungen.

