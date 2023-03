HC Landsberg: Nur das Überleben des Vereins zählt

Plus Der HC Landsberg steigt freiwillig aus der Eishockey-Oberliga ab. Beim Fan-Stammtisch steht das Präsidium Rede und Antwort - auch in Sachen Finanzen.

Die Entscheidung des HCL-Präsidiums erinnert ein bisschen an „russisches Roulette“: Bis zum Schluss musste der Eishockey-Oberligist bangen, ob auf den Rückzug aus der Oberliga der Gang in die Bayernliga oder sogar die Bezirksliga folgt. Warum man sich für den Schritt überhaupt entschieden hat, erklärt das Präsidium beim Fan-Stammtisch.