HC Landsberg setzt sich nach einer dramatischen Partie in Buchloe durch

Die Spiele zwischen dem HC Landsberg und Buchloe in der Eishockey-Bayernliga waren schon immer etwas Besonderes - so auch diesmal. Die Riverkings mussten gewinnen, um weiter im Rennen um die Pre-Play-off-Plätze zu bleiben, für Buchloe ging es darum, dem Nachbarn ein Bein zu stellen. Beinahe wäre es den Pirats gelungen, am Ende aber feierten die Riverkings einen insgesamt absolut verdienten 4:3-Erfolg, und das, obwohl einige Leistungsträger und auch der Trainer fehlten. Zudem gab es noch Sperren für zwei Landsberger Spieler durch Strafen nach Spielende.

Nicht nur Trainer Martin Hoffmann fiel beim HC Landsberg aus, auch Kapitän Tobias Wedl, Jonas Mosler, Maximilian Schadel, Felix Merkle und Keeper Michael Güßbacher fehlten, dafür feierte Tim Lutz seine Premiere für die Riverkings. Außerdem rückten Jonas Huber und Max Schieskow aus der U20 wieder in den Kader. Zudem haben die Landsberger etwas umgestellt: Lars Grözinger, der statt Wedl das C auf der Brust trug, rückte in die erste Reihe zu Östling und Bergsdorf, Heß in die zweite zu Wagner und Lutz.

Trotz der Ausfälle dominierte der HCL das erste Drittel klar - einziges Problem war wieder mal die Chancenverwertung. In Überzahl gelang schließlich die Führung: Lukas Jeß fälschte einen Schuss von Christopher Kasten unhaltbar ab (7.). Von Buchloe kam relativ wenig, die Landsberger Abwehr war sehr aufmerksam und Moritz Borst war eigentlich erst in den letzten Minuten des ersten Drittels gefragt. Zuvor hatte Filip Bergsdorf in der 18. Minute einen Alleingang mit dem 2:0 abgeschlossen, dann allerdings kassierte der HCL zwei Strafen kurz hintereinander: Die letzte Minute vor der Pause mussten die Landsberger in doppelter Unterzahl überstehen, auch in den zweiten Abschnitt ging es in Unterzahl - aber weiter mit der 2:0-Führung.

In Überzahl kassiert der HC Landsberg den Anschlusstreffer

Die Landsberger überstanden die Unterzahl, auch dank einiger Paraden von Keeper Moritz Borst, der im zweiten Abschnitt bedeutend mehr zu tun bekam. Zunächst schien das 3:0, erneut durch Filip Bergsdorf mit einem sehenswerten Abschluss (30.) für etwas mehr Sicherheit im Landsberger Spiel zu sorgen, doch nur zwei Minuten später liefen zwei Buchloer allein auf Borst zu, der sensationell hielt. Ausgerechnet in Überzahl kassierten die Riverkings dann aber doch den Gegentreffer (34.): Benedikt Diebolder tauchte allein vor Borst auf und versenkte. Buchloe störte jetzt früher und die Partie war etwas ausgeglichener, es ging aber mit dem 3:1 aus Landsberger Sicht in die zweite Pause.

Icon Galerie 31 Bilder Mit einer guten Leistung gewinnt der HC Landsberg gegen den ESV Buchloe in der Eishockey-Bayernliga.

Der Start ins letzte Drittel war kaum zu glauben: Innerhalb der ersten Minute gelang Buchloe der Ausgleich - und Dominic Weis nahm sofort die Auszeit. Den Riverkings war die Verunsicherung anzumerken, erst nach etwa fünf Minuten fand der HCL wieder besser ins Spiel und kam wieder zu guten Chancen. Doch Buchloe ließ nicht locker, es war jetzt ein offener Schlagabtausch. Das nächste Tor würde entscheiden, das zeichnete sich immer mehr ab - und Landsberg brauchte die drei Punkte, um weiter um die Pre-Play-off-Plätze mitspielen zu können, doch die Zeit lief davon.

Lars Grözinger erzielt den entscheidenden Treffer in Überzahl

In der 55. Minute gab es erneut eine Strafe für Buchloe und acht Sekunden vor Ablauf fälschte Lars Grözinger einen Schuss von Maximilian Hermann zum 4:3 ab. Buchloe nahm danach den Keeper vom Eis, hatte sogar noch fünf Sekunden doppelte Überzahl, aber Landsberg brachte den Vorsprung über die Zeit. Nach der Partie wurde es noch mal ruppig, einige Spieler gerieten aneinander, sowohl zwei Buchloer als auch Frantisek Wagner und Florian Reicheneder erhielten noch eine Spieldauerstrafe, die ein Spiel Sperre nach sich zieht. Am Sonntag ist ab 18 Uhr Pfaffenhofen in Landsberg zu Gast, mit einem weiteren Sieg wäre sogar noch ein Play-off-Platz möglich.