HC Landsberg startet mit einem Sieg in die Vorbereitung

Mit einem klaren 5:3-Sieg im ersten Testspiel startet der HC Landsberg in der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga. Beim Landesligisten ESV Burgau lagen die Riverkings von Beginn an in Führung und gaben diese nicht mehr ab. Dabei erzielten vier der fünf Tore gleich die Neuzugänge der Landsberger. Am Samstag, 7. September, wird die Mannschaft beim Sommerfest vorgestellt. Beginn des Festes rund ums Landsberger Eisstadion ist um 13.30 Uhr.

Margit Messelhäuser