HC Landsberg: Statt Kritik gibt es für Trainer Curmann Applaus

Plus Riverkings-Trainer Sven Curmann stellt sich den Fragen der Fans. Obwohl der HCL erneut die Saison als Schlusslicht der Eishockey-Oberliga beendet, wird es für ihn kein unangenehmer Abend.

Das hat es noch nie gegeben im Landsberger Eishockey: Nach dem letzten Saisonspiel stellt sich der Trainer den Fragen der Fans. Doch obwohl es für das Publikum wieder eine sehr bittere Saison war, die mit dem letzten Platz für den HC Landsberg endete, gab es kaum kritische Fragen. Im Gegenteil: Von den fast 20 Fans erhielt Curmann sogar Applaus.