Eishockey

vor 16 Min.

HC Landsberg steht mit einem Bein in den Play-offs

Der HC Landsberg kann am Freitag mit einem Sieg in Schweinfurt den Einzug in die Play-offs klarmachen.

Plus In Schweinfurt bestreitet der HC Landsberg sein letztes Hauptrundenspiel in der Eishockey-Bayernliga. Ein "alter Bekannter" ist wieder im Kader der Riverkings.

Von Margit Messelhäuser

Die Pre-Play-offs waren vor Saisonstart das Ziel von Landsbergs Trainer Martin Hoffmann. Vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga haben die Landsberger nun aber beste Chancen, direkt in die Play-offs einzuziehen. Mit einem Sieg beim Vorletzten Schweinfurt am Freitagabend wäre das Ziel erreicht. Im Kader ist beim HC Landsberg ein "alter Bekannter" zurück.

Mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Tabellensiebten Klostersee geht der HC Landsberg als Fünfter in sein letztes Spiel der Hauptrunde. Zwischen den beiden Mannschaften liegt Königsbrunn, das noch ein Nachholspiel am Sonntag austragen wird. Angesichts der Leistungen der Brunnenstädter zuletzt kann davon ausgegangen werden, dass diese sowohl am Freitag in Buchloe als auch am Sonntag in Schweinfurt drei Punkte holen werden. Damit würden sie an Landsberg vorbeiziehen. Im Kampf um den sechsten Tabellenplatz, den letzten Play-off-Platz müssen die Riverkings also auf Klostersee achten.

