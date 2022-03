Eishockey

vor 22 Min.

HC Landsberg: Trainer Curmann stellt sich den Fans

Im letzten Heimspiel in dieser Saison unterlagen die Landsberg Riverkings (dunkle Trikots) dem EC Peiting. Foto: Christian Rudnik

Plus Der HC Landsberg verabschiedet sich mit einer Niederlage im letzten Heimspiel der Eishockey-Oberliga vom Publikum. Trainer Sven Curmann will in den Dialog mit den Fans.

Von Margit Messelhäuser

Ihr letztes Heimspiel in dieser Saison konnten die Landsberg Riverkings nur bedingt genießen: Gegen den Nachbarn Peiting gab es eine 3:5-Niederlage. Auch wenn sich das Team mit einer Ehrenrunde vom Publikum verabschiedete: Einen Termin sollten sich die HCL-Fans noch notieren, und zwar am Freitag: Diesen hat HCL-Caoch Sven Curmann angesetzt.

