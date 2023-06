HC Landsberg trifft in der Eishockey-Bayernliga wieder auf Klostersee

Die Eishockey-Bayernliga geht mit 16 Vereinen an den Start. Neben den Riverkings kehrt auch Klostersee aus der Oberliga zurück. Warum das geht, erklärt Obmann Butz.

In der Eishockey-Bayernliga treten in der kommenden Saison 16 Mannschaften an. Und es wird ein Wiedersehen zwischen dem HC Landsberg und dem EHC Klostersee geben. BEV-Eishockey-Obmann Frank Butz gab in einer Presseerklärung bekannt, warum der EHC Klostersee in der Bayernliga aufgenommen wird.

Eigentlich hätten der HC Landsberg und der EHC Klostersee wie berichtet in den Play-downs den Absteiger aus der Oberliga ausspielen müssen – im letzten Moment verzichtete der HCL und damit wäre Klostersee in der Oberliga geblieben. Doch der EHC stellte aus wirtschaftlichen Gründen den Antrag, auch in die Bayernliga wechseln zu dürfen. „Nachdem der EHC Klostersee weder Insolvenz angemeldet hat, noch die erforderliche Meldefrist zum Spielbetrieb verpasst hat, ist die Eishockeykommission zu dem Entschluss gekommen, dem EHC Klostersee ein Startrecht für die Bayernliga anzubieten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Durchführungsbestimmungen lassen die Eingliederung in die Bayernliga zu

Der Entschluss bezieht sich zudem auf Ziffer 1.3.6.2 der Durchführungsbestimmung. Die besagen: Im Seniorenbereich kann in entsprechend begründeten Härtefällen, bei denen die Existenz des Vereins in Frage gestellt ist, die Eishockeykommission auf schriftlichen Antrag genehmigen, dass diese Mannschaft, die nicht am Spielbetrieb der Liga, für die sie sportlich qualifiziert war, teilnimmt, in derselben Wettkampfsaison in einer niedrigeren Spielklasse des BEV spielt.

Die Eishockeykommission sieht laut Pressemitteilung bei einer anderslautenden Entscheidung, die weitere Entwicklung der sehr guten Nachwuchsarbeit gefährdet. Zudem hat der Landesverband auch eine Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedsvereinen. In Zeiten der Energiekrise ist die Standortsicherung für den Eissport elementar wichtig.

Die neue Bayernliga-Saison startet am 14./15. Oktober

Was den EHC Königsbrunn betrifft, der als bayerischer Meister noch gegen den Meister der Regionalliga Süd/West den Aufsteiger in die Oberliga hätte ermitteln müssen, aber den Verzicht erklärt hatte, so bleibt dies für die Brunnenstädter folgenlos. Denn auch der Meister der Regionalliga Süd/West erklärte den Verzicht.

In der neuen Saison ist der bayerische Meister automatisch der Aufsteiger in die Oberliga. Die vier Halbfinalisten erhalten die Möglichkeit, als Nachrücker in Betracht zu kommen. Die Bayernliga startet am 14. Oktober mit dem Eröffnungsspiel in Neu-Ulm, am 15. Oktober wird der erste Spieltag abgeschlossen. Es findet eine Einfachrunde statt (bis 2. Februar), Platz 7 bis 10 bestreiten eine Pre-Play-off-Runde (Best of Three), das Play-off-Viertelfinale findet im Modus Best of Seven statt, das Halbfinale Best of Five. Die Abstiegsrunde ist eine Einfachrunde. (mm)