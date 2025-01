HC Landsberg verlängert mit einem talentierten Verteidiger

Nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits der Spielfläche herrscht gerade munteres Treiben. Jetzt kann der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg eine erste Vertragsverlängerung für das kommende Jahr bekannt geben: Mathias Binder bleibt auch in der kommenden Saison ein Riverking. Dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 20-jährige Verteidiger zählt von Beginn an zu den absoluten Leistungsträgern im Team und ist für viele Fans eine der größten Überraschungen. Vor der vergangenen Saison wechselte er aus dem DNL1-Team des ERC Ingolstadt an den Lech. Zudem spielte er zu dieser Zeit auch per Förderlizenz für die Oberliga-Teams EHC Bayreuth und den Höchstadter EC. Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir wussten von Anfang an, welch großes Potenzial in Mathias schlummert. Wir freuen uns, dass er das von Beginn an auch abrufen konnte. Er hat sich in dieser Zeit zu einer absoluten Größe in unserer Defensive entwickelt. Deshalb freut es uns besonders, dass er uns die Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Ich denke, wir profitieren von Mathias genauso, wie er für seine Entwicklung von uns profitiert. Er bekommt bei uns viel Eiszeit und spielt in einer führenden Rolle. Seine Entwicklung ist sicherlich noch lange nicht zu Ende.“

Der Kampf um die Pre-Play-off-Plätze geht weiter

Mathias Binder zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass ich auch nächstes Jahr das Team verstärken kann. Ich bekomme hier vom Verein und Trainerteam viel Vertrauen, das gibt mir die Möglichkeit, mich im Senioren-Hockey weiterentwickeln zu können. Es macht einfach großen Spaß, mit unserer Mannschaft vor unseren Wahnsinnsfans zu spielen. Ich glaube, in unserem Team steckt noch viel Entwicklungspotenzial. Jetzt wollen wir aber zunächst alles geben, um uns für die Pre-Play-offs zu qualifizieren.“