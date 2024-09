HC Landsberg verliert erneut das Testspiel gegen Buchloe

Auch im zweiten Testspiel gegen Buchloe kassiert der HC Landsberg eine Niederlage. Mit 3:4 müssen sich die Riverkings geschlagen geben. Noch mehr allerdings schmerzt HCL-Coach Martin Hoffmann die Sperre eines Leistungsträgers im ersten Punktspiel der Eishockey-Bayernliga.

Ein Testwochenende haben die Landsberger noch vor sich, das ist auch gut so, denn bislang läuft es nicht nach Plan. „Dass wir jetzt wieder gegen Buchloe und wieder ein Heimspiel verloren haben, das ist wirklich ärgerlich“, kommentierte Hoffmann das 3:4. Spielerisch seien beide Mannschaften auf identischem Niveau gewesen, „doch wir haben uns ein, zwei dumme Fehler mehr erlaubt“, ärgert sich der Coach. Nach dem ersten Drittel stand es noch 1:1, nach dem zweiten 2:2, die Entscheidung fiel im letzten Drittel.

HC Landsberg kassiert Gegentor in Überzahl

Die Landsberger waren bereits in Unterzahl und leisteten sich eine weitere Strafe - bei doppelter Überzahl schlug Buchloe zu und das 4:2 für die Gäste fiel dann auch noch bei Landsberger Überzahl. „Das sind Dummheiten, die am Ende dann ein Spiel entscheiden“, so Hoffmann. In den letzten Minuten nahm er den Keeper vom Eis und in Überzahl gelang noch das 3:4, dabei blieb es. Die Tore für Landsberg erzielten Frantisek Wagner, Manuel Müller und Christopher Kasten. Auf den Torschützen Wagner muss Hoffmann jedoch im ersten Punktspiel in Waldkraiburg verzichten: Er kassierte eine Spieldauerdisziplinarstrafe und ist damit im ersten Spiel gesperrt.

Die letzten beiden Testspiele bestreiten die Landsberger gegen den EHC Königsbrunn. Am Freitag sind die Brunnenstädter ab 20 Uhr in Landsberg zu Gast, am Sonntag findet ab 18 Uhr das Rückspiel statt. Am Sonntag, 13. Oktober, starten die Riverkings in Waldkraiburg in die neue Saison der Eishockey-Bayernliga.