Eishockey

20.11.2022

HC Landsberg verliert Torspektakel und einen Spieler

Plus Im Heimspiel gegen Riessersee sehen die Zuschauer ein spektakuläres zweites Drittel. Am Ende verliert Landsberg, wie zuvor in Deggendorf, und beklagt einen Verletzten.

Von Christian Mühlhause

In den beiden Spielen des HC Landsberg am Wochenende in der Eishockey-Oberliga fielen insgesamt 25 Tore. Weil davon aber nur sieben aufs Konto der Riverkings gingen, verlor das Team beide Partien. In Deggendorf hatten die Landsberger keine Chance, anders daheim gegen Riessersee am Sonntagabend. Das zweite Drittel war ein Torfestival und die Partie lange offen.

