HC Landsberg verpflichtet für die Bayernliga den zweiten Keeper

Der HC Landsberg füllt den Kader für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga weiter auf. Jetzt steht fest, wer neben Güßbacher der zweite Keeper sein wird.

Mit dem 22-jährigen Moritz Borst präsentieren die Riverkings einen neuen Goalie. Borst wechselt zur neuen Saison in der Eishockey-Oberliga vom EV Füssen zum HC Landsberg. Der junge Torwart erlernte bei den Wanderers Germering das Eishockey spielen und wechselte im Anschluss in das DNL-Team des Augsburger EV. Dort absolvierte er auch sein erstes DEL-Spiel, bevor er beim Oberligisten EV Füssen das Tor hütete. Moritz Borst wird zusammen mit Michael Güssbacher das Torhüter-Duo des HC Landsbergs für die kommende Saison in der Bayernliga bilden.

Der neue Keeper hat viel Potenzial

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Mit Moritz Borst haben wir einen jungen, ambitionierten Torhüter verpflichten können, der sich bei uns beweisen will und bereits in der Oberliga bewiesen hat, dass er auf tollem Niveau halten kann. Wir sehen bei ihm ein großes Potenzial und freuen uns auf die Zusammenarbeit in der anstehenden Saison.“

Moritz Borst: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Landsberg und bin von den ersten Eindrücken im Sommertraining vom Team begeistert. Ich denke, dass wir eine gute Truppe haben. Wir wollen unseren Fans dieses Jahr erfolgreiches Eishockey bieten. Dazu will ich unbedingt meinen Teil beitragen.“ (AZ)