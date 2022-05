HC Landsberg verpflichtet Kanadier für kommende Saison

Der HC Landsberg vergibt die erste Kontingentstelle für die nächste Saison in der Eishockey-Oberliga an einen Kanadier.

Der HC Landsberg hat den ersten Kontingentspieler für die neue Saison in der Eishockey-Oberliga verpflichtet. Der kanadische Stürmer kommt mit der Empfehlung von 54 Punkten (Treffer und Vorlagen) in 29 Spielen in der vergangenen Bayernligasaison.

Der 26-jährige Jason Lavallee wechselt von Schongau nach Landsberg. Der zweitbeste Torschütze der Bayernligavorrunde konnte bereits im Training am Ende der vergangenen Saison überzeugen, informiert der HCL in einer Mitteilung. Der läuferisch starke Rechtsschütze, mit viel Zug zum Tor, wird im August zu seiner zweiten Saison in Europa bei den Riverkings erwartet.

Stürmer Jason Lavallee wechselt zum HC Landsberg Foto: HCL

Landsbergs Trainer Sven Curmann ist überzeugt vom Neuzugang: „Wir haben Jason bereits in einigen Bayernligaspielen beobachtet und hatten ihn nach dem Ende der letzten Saison im Mannschaftstraining auf dem Eis. Er ist schnell, bissig und hat einen super Schuss. Die 33 Tore in 29 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Ich bin mir sicher, dass er sich auch eine Liga höher durchsetzen wird. Die Art und Weise wie in der Oberliga gespielt wird, kommt ihm dabei sicher entgegen.“

Landsbergs Teammanager Michael Oswald freut sich über die Verpflichtung für die Kontingentstelle. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Teammanager Michael Oswald freut sich über die Zusage: „Jason hatte auch Angebote anderer Oberligisten, deshalb sind wir sehr froh, dass er sich für unser Angebot entschieden hat. Er ist ein netter Kerl, der sich aber auf dem Eis in Richtung Tor nur schwer aufhalten lässt. Genau das ist das, was wir für diese Saison im Sturm verbessern wollen. Deshalb ist er ein wichtiger Baustein im Team der neuen Saison.“ Positiv äußert sich auch Jason Lavallee: „Ich freue mich schon total auf die nächste Saison und auf Landsberg. Ich konnte die Jungs zum Teil schon Kennlernen und ich glaube, dass wir wirklich eine gute Mannschaft zusammen haben. Ich bereite mich Zuhause in Kanada intensiv auf die neue Saison vor und arbeite auf und neben dem Eis hart an meiner Fitness.“

Unterdessen sind alle Riverkings ins Sommertraining gestartet. Sowohl der für den Nachwuchsbereich bis zur U15 zuständige Marcel Juhasz als auch Sven Curmann, der die U17 und U20 zusammen mit Martin Hoffmann im Sommertraining fit macht, waren sowohl mit der Trainingsbeteiligung als auch mit der Trainingsintensität sehr zufrieden. Marcel Juhasz sagte zum Sommertraining: „Wir wollen im Sommer die Grundlagen für einen erfolgreichen Winter legen. Trainiert werden im Sommer Ausdauergrundlagen, Kraft und Schnelligkeit, Schusstechnik und Koordination. Dies sind die Basics von unseren Jüngsten bis hin zu den Spielern der ersten Mannschaft. Nachdem wir die gesamte letzte Saison noch einige Einschränkungen hatten, genießen wir dieses Jahr die gemeinsame Zeit. Man merkt sowohl an der Trainingsbeteiligung als auch an der Stimmung in den Teams, dass alle das Training ohne die Auflagen des letzten Sommers, sehr zu schätzen wissen.“ (lt)

