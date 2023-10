HC Landsberg verpflichtet noch einen Stürmer für die Bayernliga-Saison

Der HC Landsberg stockt seinen Kader für die Bayernliga-Saison auf. Der Stürmer hat seine Karriere bem HC Landsberg begonnen.

Mit einem Try-out-Vertrag hatte der HC Landsberg den 25-jährigen Stürmer Maximilian Hermann ausgestattet, jetzt steht fest, dass der gebürtige Schongauer auch in der Eishockey-Bayernliga für die Riverkings auflaufen wird. "Wir haben ihn mit einem Vertrag ausgestattet", teilte HCL-Pressesprecher Joachim Simon mit.

Hermann überzeugte in den beiden Testspielen gegen Ulm/ Neu-Ulm. Blieb er beim 4:1-Auswärtssieg noch ohne Tor, so steuerte er beim 5:3-Heimsieg einen Treffer bei. Hermann begann seine Eishockey-Karriere beim HC Landsberg, wechselte in der U16 dann nach Peiting. Der 25-Jährige bringt einiges an Bayernliga- und Oberliga-Erfahrung mit. So war er in der Oberliga unter anderem für Peiting und Memmingen auf dem Eis, in der Bayernliga lief er unter anderem für Kempten und Königsbrunn auf. In der vergangenen Saison spielte Hermann für die Buchloe Pirates.

Am Freitag und Sonntag stehen für die Riverkings die nächsten Testspiele an, am Freitag ist ab 20 Uhr Schongau zu Gast, das letzte Vorbereitungsspiel bestreiten die Landsberger am Sonntag in Buchloe. (mm)