HC Landsberg verpflichtet Spieler mit Oberliga-Erfahrung

Der HC Landsberg verkündet den ersten Neuzugang: Tim Lutz wechselt vom Oberligisten Essen zu den Riverkings, dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Das 21-jährige Sturmtalent spielte in den vergangenen zwei Spielzeiten in Essen. Zuvor durchlief er die Nachwuchsmannschaften des Iserlohner EC und war dort im DNL-Team einer der Topscorer. Er wurde als Ersatz für den in die Oberliga gewechselten Louis Postel verpflichtet.

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir mit Tim Lutz einen Spieler mit viel Perspektive verpflichten konnten. Er ist ein schneller, gut ausgebildeter Spieler und wird uns vor allem in Bezug auf die Breite des Kaders weiterhelfen. Natürlich wollen wir uns darüber hinaus noch verstärken. Daran arbeiten wir nach wie vor.“

HCL-Trainer Martin Hoffmann traut dem Neuzugang viel zu

Trainer Martin Hoffmann äußert sich dazu: „Wir trauen Tim Lutz eine gute Rolle bei uns zu. Ich habe mit seinem ehemaligen Oberliga-Trainer zusammengespielt und nur Gutes von ihm gehört. Wir glauben, dass er uns sehr schnell weiterhelfen kann. Mit 68 Spielen in der Oberliga ist er schnelles und intensives Eishockey gewöhnt. Das entspricht auch unserer Spielphilosophie. Er hat in der DNL2 in 78 Spielen 113 Punkte erzielt und gezeigt, dass er gute Offensiv-Qualitäten besitzt. Wir freuen uns auf den jungen Spieler.

Tim Lutz: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Landsberg und hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und freue mich schon auf die Landsberger Fans. Von der Stadt habe ich bisher nur Gutes gehört.“ (AZ)