HC Landsberg verpflichtet Talent aus Kaufbeuren

Der HC Landsberg Riverkings verpflichtet mit Philipp Wiche ein weiteres Talent aus der DNL1. Der 18-jährige Stürmer wechselt vom ESV Kaufbeuren zu den Landsberg Riverkings. Dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Dabei, so Trainer Martin Hoffmann, handele es sich „um eine Investition in die Zukunft“. Neben seinen Einsätzen in der U20 soll er Stück für Stück an die erste Mannschaft herangeführt werden. Ob Wiche bereits am Sonntag, beim Heimspiel gegen Waldkraiburg (18 Uhr) zum Einsatz komme, stehe noch nicht fest.

HCL-Trainer Martin Hoffmann zur Verpflichtung des jungen Stürmers: „Wir gewinnen mit Philipp einen sehr talentierten Spieler, der hervorragend ausgebildet ist. Wir sehen Philipp als Investition in die Zukunft. Wir möchten ihm in Landsberg den Sprung ins Senioren-Eishockey ermöglichen und trauen ihm durchaus zu, dass er uns hier auch kurzfristig schon verstärken kann.“ Der Verein werde ihn weiter über die U20-DNL-Mannschaft mit wichtiger Eiszeit für seine Entwicklung versorgen. „Ob er am Sonntag spielberechtigt ist, steht noch nicht final fest. Wir arbeiten weiterhin an der Verpflichtung von Verstärkungen für unsere Mannschaft, trotzdem müssen wir unabhängig davon natürlich auch in die Zukunft denken“, so Hoffmann in der Pressemitteilung.

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Waldkraiburg starten die Landsberg Riverkings am Sonntag zu Hause in die Rückrunde der Eishockey-Bayernliga. (AZ)