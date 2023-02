Eishockey

vor 18 Min.

HC Landsberg: Zum Glück sind es noch keine Play-downs

Plus In der Eishockey-Oberliga kassiert Landsberg zwei weitere Niederlagen. Besonders bitter ist das 3:5 gegen Klostersee. Lindau gelingt am Freitag ein kurioser Treffer.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der HC Landsberg hat es versäumt, für die Play-down-Serie gegen den EHC Klostersee ein Zeichen zu setzen. Mit dezimiertem Kader gab es für die Riverkings eine 3:5-Niederlage beim Schlusslicht der Eishockey-Oberliga. Die zweite am vergangenen Wochenende. Bereits am Dienstagabend, ab 19 Uhr, steht das nächste Heimspiel für die Riverkings an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen