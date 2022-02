Eishockey

vor 17 Min.

Der HC Landsberg bereitet sich auf die Playdowns vor

Plus Für den HC Landsberg ist der direkte Klassenerhalt in der Oberliga außer Reichweite. Teammanager Michael Oswald nennt das neue Ziel.

Von Margit Messelhäuser

Ist die Eishockey-Oberliga für den HC Landsberg doch eine Nummer zu groß? Landsbergs Teammanager Michael Oswald verneint das mit Vehemenz. „Wir wollen in der Oberliga bleiben und uns für die Playdowns das Heimrecht sichern“, gibt er für die restlichen Spiele als Ziel aus. Deshalb liegt der Fokus weniger auf der Partie am Mittwoch in Peiting als vielmehr auf dem Heimspiel am Sonntag gegen Passau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

