HCL-Coach Hoffmann: Der Druck liegt wieder bei Erding

Als klarer Außenseiter war der HC Landsberg in die Play-offs der Eishockey-Bayernliga gegen die Erding Gladiators gestartet - nach zwei Spielen sieht es wieder ganz anders aus. Nach der 0:3-Niederlage in Erding glichen die Riverkings zu Hause die Serie mit dem 4:3 nach Verlängerung wieder aus. HCL-Coach Martin Hoffmann hat damit sein Versprechen vor dem Start wahrgemacht.

Nach dem zweiten Vorrundenspiel, das mit dem zweiten Sieg für Erding endete, hatte Galdiators-Trainer Thomas Daffner noch seinem Landsberger Trainer-Kollegen zu dessen Comeback nach dem misslungenen Saisonstart gratuliert. Und Daffner hatte sich auf ein Wiedersehen gefreut - ob das noch der Fall ist? „Da bin ich mir nicht so sicher“, sagte Martin Hoffmann nach dem Heimsieg mit einem Schmunzeln. Früher, so der Riverkings-Trainer, hätte Erding die 3:1-Führung locker zu Ende gespielt, aber „an diesem Abend wollten wir einfach mehr“.

Landsbergs Coach entscheidet sich kurz vor dem Spiel für die Umstellung

Für dieses zweite Play-off-Spiel hatte Hoffmann die Reihen umgestellt - Wagner war zu Östling und Bergsdorf in die erste gerückt, Lukas Heß spielte in der zweiten mit Lars Grözinger und Manuel Müller. „Das war eine Entscheidung kurz vor dem Spiel“, erklärte Hoffmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Unter der Woche habe er mit der üblichen Aufstellung trainiert. „Ich glaube nicht, dass wir Erding dadurch überrascht haben, aber wir hatten so mehr Durchschlagskraft. Wobei es auch die zweite und dritte Reihe sehr gut gemacht haben“, betont Hoffmann. Die beiden Treffer von Victor Östling bestätigten Hoffmanns Umstellung, damit aber nicht genug, denn fast noch mehr entschieden die Tore, erzielt durch die zweiten Reihe.

Zum einen war da Manuel Müllers Treffer zum 2:3 in der 25. Minute, ab diesem Moment waren die Riverkings deutlich überlegen. „Das war doch super, es war sein erstes Saisontor“, freute sich Hoffmann - und das in einem so wichtigen Spiel. Die Riverkings waren im Anschluss klar spielbestimmend und „wenn das Spiel 6:3 ausgegangen wäre, hätte sich Erding auch nicht beschweren dürfen“, so der Coach. Tatsächlich kamen die Gladiators kaum mehr gefährlich vor das Tor von Moritz Borst, auf der anderen Seite hielt Erdings Keeper Leon Meder sein Team im Spiel - bis zum Ausgleich durch Östling (49.).

In der Verlängerung kam der große Moment von Lars Grözinger, der bereits das 2:3 von Müller mustergültig aufgelegt hatte: Er traf nach nur einer Minute und 26 Sekunden sensationell zum 4:3. „Dabei hatte er sich nach dem Training am Dienstag noch beschwert, dass das Training zu hart gewesen sei“, meinte Hoffmann und schmunzelte. Die Leistung von Grözinger über die mehr als 60 Minuten habe ihn selbst Lügen gestraft und „mich freut es sehr für den ,alten‘ Mann“, fügt Martin Hoffmann lächelnd an.

Vor dem Start in die Play-offs hatte Hoffmann noch versprochen, dass er keineswegs der „Sparringspartner“ von Erding für das Halbfinale sein will: „Wir haben Erding läuferisch und mit unserem Einsatz niedergekämpft“, fasst er das zweite Spiel zusammen. Dass er die Mannschaft nun etwas einbremsen muss, befürchtet er nicht. „Wir haben gesehen, dass da was geht und das ist gut so.“ Weiter geht es für die Landsberger am Freitag, 14. Februar, in Erding, am Sonntag darauf steht das zweite Heimspiel an und bereits sicher ist das fünfte Spiel in Erding am Dienstag, 18. Februar, aber vielleicht kommt ja noch ein drittes Heimspiel für den HC Landsberg dazu, vier Siege benötigt ein Team, um ins Halbfinale einzuziehen.