Eishockey

vor 1 Min.

HCL-Coach Hoffmann: Der Druck liegt wieder bei Peißenberg

Plus Der HC Landsberg gleicht die Play-off-Serie in der Eishockey-Bayernliga gegen Peißenberg aus. Beim Heimsieg hebt er einen Spieler besonders hervor.

Von Margit Messelhäuser

Die Play-offs haben ihre eigenen Gesetze - diesen Spruch bestätigt derzeit der HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga. In der Hauptrunde hatte es für die Riverkings zwei Niederlagen gegeben, doch in dieser K.-o.-Runde treten die Landsberger ganz anders auf. "Der Druck liegt jetzt wieder bei Peißenberg", freut sich HCL-Coach Martin Hoffmann schon auf die dritte Partie am Freitag. Auch wenn der Heimsieg teuer erkauft war.

Schon vor dem Start der Play-offs hatte es beim HCL personell nicht gut ausgesehen. Etliche Spieler gingen aus einer Krankheit heraus in die Partie in Peißenberg. Dort fielen dann noch im Mitteldrittel Florian Stauder und Markus Kerber verletzt aus. Immerhin: Stauder stand am Sonntag im Heimspiel wieder auf dem Eis und erzielte auch den wichtigen 2:2-Ausgleich. Markus Kerber allerdings saß mit bandagierter Schulter auf der Tribüne, für ihn dürfte die Saison gelaufen sein.

