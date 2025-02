HCL-Coach Hoffmann: Unser Weg ist noch nicht zu Ende

Mit einem grandiosen Heimspiel zwingt der HC Landsberg die Erding Gladiators zu Hause in die Knie, gleicht die Play-off-Serie in der Eishockey-Bayernliga auf 2:2 aus - und will noch lange nicht in die Sommerpause. Am Dienstag, ab 20 Uhr in Erding, findet das fünfte Spiel statt, das einer der beiden Mannschaften den ersten Matchball einbringen wird. HCL-Trainer Martin Hoffmann sieht sein Team dabei im Vorteil, doch er warnt auch vor einer Schwäche.

Mit 6:2 haben die Landsberger den Spitzenreiter nach der Vorrunde deklassiert - die fast 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen eine wie entfesselt aufspielende Mannschaft der Riverkings. Eigentlich endete die Partie sogar 7:2, doch in den letzten beiden Minuten war es hektisch geworden. Mehrere Spieler beider Mannschaften saßen auf der Strafbank und ein Erdinger wurde um einige Sekunden zu spät aufs Eis zurückgelassen - genau in diesen Sekunden hatte Florian Reicheneder noch in Überzahl das 7:2 erzielt. „Der Treffer wurde zwar nicht mehr gegeben, aber für uns ist es so, dass wir gefühlt das letzte Tor in diesem Spiel erzielt haben“, kommentiert HCL-Trainer Martin Hoffmann die Situation. Doch egal, ob 6:2 oder 7:2: „Es ist wieder nur ein Spiel und am Dienstag spielt die Höhe des Siegs keine Rolle mehr.“

Der HC Landsberg „steckt in den Köpfen von Erding“

Zumindest auf dem Papier, den Erdingern dürfte diese Abfuhr aber schon zu schaffen machen. „Wir sind wirklich in den Köpfen der Spieler drin“, sagt Hoffmann - er hatte das bereits nach der knappen 0:1-Niederlage in Erding in Spiel drei gesagt, am Sonntag habe es sich bestätigt. Das macht Hoffmann besonders an Gladiators-Keeper Leon Meder fest, war er bislang ein sicherer Rückhalt gewesen, so „hat er jetzt bei jedem Schuss von uns die Flatterhose“. Meder war nach dem zweiten Drittel auch ausgewechselt worden. Ganz anders Moritz Borst bei den Riverkings: Hatte er in der Vorrunde die eine oder andere Unsicherheit gezeigt, so läuft er in den Play-offs zur Hochform auf, strahlt enorme Sicherheit aus und entschärfte in den entscheidenden Momenten die wenigen gefährlichen Situationen. Die beiden Gegentreffer im letzten Drittel waren eigentlich nur ein Schönheitsfehler.

Doch sie zeigten auch die Schwäche der Landsberger, so Hoffmann: „Man hat gesehen, dass wir ein Ergebnis nicht verwalten können, wir müssen immer Vollgas spielen.“ Diesem Manko stellt Hoffmann aber mehrere Vorteile seiner Mannschaften im Vergleich zu Erding gegenüber. Zum einen kam sein Team durch die Pre-Play-offs nicht aus dem Rhythmus, zum anderen stehen ihm vier Reihen zur Verfügung. „Erding spielt nur mit drei Reihen, das kann am Ende den Ausschlag geben, dass wir die paar Körner mehr haben. Und die vierte Reihe macht ihre Sache sehr gut, verhindert nicht nur Gegentore, sondern spielt auch prima nach vorne.“ Auch psychologisch sieht Hoffmann sein Team im Vorteil. „Wir wollen, Erding muss“, bringt er es auf den Punkt. „Unser Ziel war es, dass wir uns nicht abschießen lassen. Wer hätte gedacht, dass es nach vier Spielen 2:2 steht?“

Der HC Landsberg muss ein Auswärtsspiel gewinnen

Fakt sei aber auch, dass die Landsberger ein Auswärtsspiel gewinnen müssen, wollen sie die Serie zu ihren Gunsten entscheiden. „Unser erstes Ziel ist es jetzt, in Erding ein Tor zu schießen, das ist uns in den Play-offs noch nicht gelungen.“ Das erste Spiel hatte Landsberg 0:3 verloren, das zweite in der Verlängerung mit 0:1. Das soll sich ändern, denn: „Wir wollen jetzt ins Halbfinale“, lässt der Coach keinen Zweifel. Seine Taktik wird wieder sein, die Gladiators gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. „Wir wirken fitter und attackieren früh, damit kommt Erding nicht zurecht. Dafür müssen unsere Stürmer aber auch brutal defensiv arbeiten.“ Die Partie am Dienstag beginnt in Erding um 20 Uhr, wer den dritten Sieg einfährt, hat in der Best-of-Seven-Runde den ersten Matchball und kann am Freitag, ab 20 Uhr in Landsberg, den Einzug ins Halbfinale schaffen. „Und wenn es am Freitagabend dann 3:3 steht, fahren wir am Sonntag eben noch mal nach Erding“, sagt Martin Hoffmann - jeweils mit der kompletten Mannschaft, denn „diese Spiele lässt sich keiner entgehen“.