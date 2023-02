Eishockey

vor 17 Min.

HCL: Curmann-Rücktritt löst im Team Schockstarre aus

Plus Völlig überraschend kam der Rücktritt von Trainer Sven Curmann beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg. Kapitän Wedl spricht von Schockstarre im Team.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der HC Landsberg steht ohne Cheftrainer da: Nach der 0:7-Niederlage gegen Memmingen bot Sven Curmann wie berichtet seinen Rücktritt als Coach des Eishockey-Oberligisten an. Am Mittwochabend fand ein Gespräch mit Präsident Frank Kurz statt. Es wird nicht das letzte sein, kündigte Kurz gegenüber unserer Redaktion an. Geschockt und überrascht waren auch Mannschaft und Fans des HC Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

