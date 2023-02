Eishockey

16:34 Uhr

HCL: Die Vorbereitung auf die Play-downs laufen an

Neun Spiele stehen für den HC Landsberg in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga noch an, dann geht es aller Wahrscheinlichkeit nach in die Play-downs.

Für den HC Landsberg dürften die Play-downs nicht mehr zu vermeiden sein – auch wenn rein rechnerisch sogar noch Platz zehn in der Eishockey-Oberliga möglich wäre. Während die Landsberger nämlich zuletzt an zwei Spieltagen nicht im Einsatz waren, hat die direkte Konkurrenz gepunktet.

