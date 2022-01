HCL: Keine Zeit zum Nachdenken

Für die Landsberg Riverkings stehen am Mittwoch und Freitag die nächsten Spiele in der Oberliga an. Die Niederlagen gegen Rosenheim und Höchstadt gilt es schnell abzuhaken.

Die Landsberg Riverkings haben das Jahr 2021 mit einer Niederlage in Rosenheim (1:5) beendet und sind auch im ersten Spiel im neuen Jahr leer ausgegangen: In Höchstadt musste man sich knapp mit 3:4 geschlagen geben. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem HCL nicht, schon am Mittwoch und Freitag stehen die nächsten Heimspiele in der Eishockey-Oberliga an, am Sonntag endet das Mammutprogramm dann beim SC Riessersee.

Nach dem sensationellen 5:3-Heimsieg gegen Tabellenführer Weiden konnten die Riverkings nicht mehr nachlegen. Beim Tabellenzweiten SB Rosenheim gab es eine deutliche 1:5-Niederlage. „Rosenheim war einfach stärker“, fasste HCL-Trainer Fabio Carciola die Partie zusammen. Zwar erzielten die Landsberger das erste Tor, dann allerdings ging den Riverkings, je länger das Spiel dauerte, die Kraft aus und der Favorit wurde seiner Rolle gerecht.

Bitterer war die Niederlage in Höchstadt am Sonntag: Zwei Mal lagen die Landsberger in Führung, dann aber mussten sie sich doch geschlagen geben. „Es waren zum Schluss zwei individuelle Fehler“, sagte der sichtlich enttäuschte Trainer nach der Partie. Über die 60 Minuten hinweg sei man das bessere Team gewesen, habe das Spiel bestimmt, doch die beiden Fehler brachten die Mannschaft um den verdienten Lohn.

Für die Landsberger gilt es nun nach vorne zu blicken: Am Mittwoch und Freitag stehen die beiden Heimspiele gegen den SC Riessersee und den EV Füssen an, den Abschluss dieses harten Programms macht das Auswärtsspiel am Sonntag wiederum beim SC Riessersee.

Für die Landsberger geht es darum, den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Als Schlusslicht der Oberliga Süd haben die Landsberger drei Punkte Rückstand auf den Vorletzten Passau und fünf Zähler sind es zu Lindau, das den wichtigen zehnten Tabellenplatz belegt. Dieser bedeutet die Teilnahme an den Pre-Play-offs, das Ziel der Landsberger in dieser Saison.

Aber es sind schwere Aufgaben, die auf den HCL warten: Der SC Riessersee hatte sich im ersten Aufeinandertreffen mit dem HCL mit 6:3 durchgesetzt und belegt aktuell den achten Tabellenplatz. Der EV Füssen hat sich inzwischen im Kampf um einen Platz bei den Pre-Play-offs etwas Luft verschafft. Mit 23 Punkten belegt er den neunten Tabellenplatz.

Zumindest können die Landsberger mit dem kompletten Kader antreten, abgesehen von den Langzeitverletzten Jussi Nättinen und Keeper Michael Güßbacher sollten alle an Bord sein.

Rosenheim - HCL 5:1; 0:1 Nedved (12.), 1:1 Vollmayer (17.), 2:1 Schmidpeter (23.), 3:1 Tölzer (37./PP1), 4:1 Höller (41.), 5:1 Brandl (45.); Strafen: SBR 6, HCL 10.

Höchstadt - HCL 4:3; 1:0 Shatskyi 18./PP1), 1:1 Erdt (19.), 1:2 Feigl (25.), 2:2 Seewald (26./PP1), 2:3 Reuter (30.), 3:3 Fardoe (44.), 4:3 Fardoe (53./Penalty); Strafen: HCL 14/HEC 6.