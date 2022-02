HCL-Trainer Sven Curmann infiziert sich erneut mit Coronavirus

Plus Sven Curmann infiziert sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus. Für den Trainer des Eishockey-Oberligisten HC Landsberg ist es eine besonders problematische Situation.

Bereits zum zweiten Mal hat es Sven Curmann, Trainer des Eishockey-Oberligisten HC Landsberg, erwischt: Der 38-Jährige hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Am Wochenende ist es mir schon nicht gut gegangen“, so Curmann, der geboostert und genesen ist, gegenüber unserer Redaktion. Am Montag sei ein erster Schnelltest negativ ausgefallen, ein weiterer, einige Stunden später, dann aber positiv. Für den Landsberger Trainer ist das auch ein psychisches Problem.