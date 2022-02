Eishockey

vor 2 Min.

HC Landsberg steht vor einer schweren Aufgabe

Plus Landsberg muss in Memmingen antreten. Trainer und Teammanager äußern sich zur Belastung in den englischen Wochen.

Von Christian Mühlhause

Im Januar fielen in der Eishockey-Oberliga viele Partien aus, dafür geht es jetzt Schlag auf Schlag. Wie schon vergangene Woche – da gelang ein Sieg gegen Füssen – ist der HC Landsberg auch diese Woche am Mittwoch gefordert. Gegner ist diesmal Memmingen, ein Team, das Landsberg jüngst beim Einstand von Sven Curmann als Cheftrainer – er übernahm von Fabio Carciola – nach Verlängerung besiegen konnte. Im LT äußern sich Trainer und Teammanager zu der Belastung.

