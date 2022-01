Eishockey

vor 7 Min.

Kommt mit Sven Curmann die Wende beim HC Landsberg?

Plus Sven Curmann löst Fabio Carciola als Cheftrainer beim Schlusslicht HC Landsberg ab. Wie er die Riverkings auf Platz zehn der Eishockey-Oberliga bringen will.

Von Margit Messelhäuser

Nun gibt es auch den Trainerwechsel in Landsberg: Am Montagabend gab der Eishockey-Oberligist bekannt, dass man die Zusammenarbeit mit Trainer Fabio Carciola beendet habe. Am Dienstag steht der bisherige Co-Trainer Sven Curmann erstmals beim Training als Chef auf dem Eis. Er spricht gegenüber unserer Redaktion über seine Ziele und wie er diese erreichen will.

