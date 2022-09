Eishockey

19:02 Uhr

Landsberg: Letzter Test des HCL vor dem Ligastart

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Am Freitag testen die Landsberger Eishockeyspieler gegen Riessersee. An welchen Schrauben Coach Sven Curmann vor dem Saisonstart noch drehen will.

Am Freitag, 23. September, testen ab 20 Uhr die Riverkings gegen den Ligakonkurrenten SC Riessersee. Coach Sven Curmann hofft auf ein gut besuchtes Heimspiel, ehe es dann eine Woche später zum Liga-Auftakt gegen den EV Füssen aufs Eis geht – ebenfalls in Landsberg. Sportlich einige Baustellen bei den Riverkings aus Landsberg Sportlich gebe es einige Baustellen, sagt Curmann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wegen der vielen Neuzugänge muss sich die Mannschaft noch finden.“ Es müssten noch Abspielfehler abgestellt und Laufwege abgestimmt werden, so Curmann. Auch bei der Fitness gebe es Nachholbedarf. „Es fehlt uns Konstanz über 60 Minuten.“ Bei Taktik und Aufstellung will der Eishockey-Trainer noch probieren und sich auch im Hinblick auf das erste Punktspiel nicht in die Karten schauen lassen. Förderlizenzspieler Christian Hanke von Augsburger Panthern Ein Augenmerk des Trainers liegt auf den Förderlizenzspieler Christian Hanke von den Augsburger Panthern. Das Offensivtalent hat bereits in Landsberg unter Curmann in der Jugendmannschaft trainiert und soll nun langsam ans erste Team herangeführt werden. Vom Spielertyp her sei er eine Mischung von allem, sagt Curmann. Lesen Sie dazu auch Eichockey Plus HCL im Test: Kuriose Niederlage für Landsberger

Eishockey Plus Eishockey-Oberliga: Präsidium des HC Landsberg stellt sich neu auf

Eishockey Plus Landsberg Riverkings starten mit zwei Siegen in die Oberliga-Vorbereitung

Themen folgen