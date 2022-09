Landsberg Riverkings starten mit zwei Siegen in die Oberliga-Vorbereitung

Plus In rund drei Wochen beginnt für den HC Landsberg die Eishockey-Oberliga. Gegen Klostersee und Miesbach gibt es zwei Erfolge – aber auch noch viel zu tun.

Der Start in die Vorbereitungsspiele zur neuen Saison der Eishockey-Oberliga ist dem HC Landsberg gelungen: Zwei Spiele – zwei Siege. Trainer Sven Curmann ist bei der Analyse aber dennoch eher zurückhaltend.