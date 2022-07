Leistungsträger verlängert beim HC Landsberg

Plus Der HC Landsberg gibt beim Fanstammtisch die Vertragsverlängerung eines der besten Scorer bekannt. Es geht zudem um die Saisonvorbereitung, Strafzeiten, Testspiele und Dauerkarten.

Im Rahmen seines Fanstammtisches hat der HC Landsberg am Mittwochabend informiert, dass einer der Topscorer der Mannschaft dem in der Oberliga startenden Eishockeyclub die Treue hält. Thematisiert wurde auch, wie die Zahl der Strafzeiten reduziert werden soll und wie der Stand bei der Kaderplanung und den Dauerkartenverkauf ist.