Marius Dörner kehrt zum HC Landsberg in die Eishockey-Bayernliga zurück

Der HC Landsberg vermeldet den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga. Eigentlich ist es ein Rückkehrer.

Einen gebürtigen Landsberger können die Riverkings im Kader für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga begrüßen. Marius Dörner kehrt an den Lech zurück, dies gab der HC Landsberg bekannt.

Der 27-jährige Stürmer spielte im Nachwuchs und dann in der Bayernliga bis 2015 beim HC Landsberg, ehe er zuletzt erfolgreiche Eishockey in Ulm spielte. Dörner bringt Erfahrung aus über 100 Bayernligaspielen mit. Er gilt als robuster und kampfstarker Mittelstürmer, der auch immer ein Auge auf die Defensive hat und allzeit bereit ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Der Neuzugang ist ein extrem mannschaftsdienlicher Spieler

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir Marius Dörner in Zukunft bei uns im Team haben werden. Er ist ein extrem mannschaftsdienlicher Spieler, der immer alles fürs Team gibt und auf den man sich auf und neben dem Eis jederzeit zu 100 Prozent verlassen kann. Mit 27 Jahren ist er inzwischen ein erfahrener Spieler, der sehr gut zu uns passt.“

Marius Dörner zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, zum HC Landsberg zurückzukehren und das Vertrauen von den Verantwortlichen bekommen zu haben. Landsberg ist eine Eishockeystadt: Wir haben tolle Fans und eine gute Mannschaft. Gemeinsam werden wir im nächsten Jahr alles dafür geben, erfolgreiches und schönes Eishockey zu spielen und in die Play-offs einzuziehen. Dafür will und werde ich alles geben.“ (AZ)