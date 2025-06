Für Eishockey-Spieler Maximilian Schadel beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Aktuell befindet sich Maximilian Schadel auf Abschiedstour: Er besucht noch mal alle Verwandten und Freunde, ehe er sich auf den Weg in die USA macht. Für vier Jahre wird er am Adrian College in Michigan/USA nicht nur studieren, sondern auch Eishockey spielen. Für den 20-jährigen Stürmer des HC Landsberg geht damit ein Traum in Erfüllung, für den er seit Jahren hart gearbeitet hat - und es ist auch ein kleines bisschen eine Rückkehr zu seinen sportlichen Anfängen.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis