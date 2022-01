Mehrere Corona-Fälle beim HCL

Das Heimspiel der Riverkings am Freitag fällt aus. Hinter der Partie in Lindau steht ein Fragezeichen. Wie Landsbergs Trainer Sven Curmann die Situation bewertet

Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan in der Eishockey-Oberliga gewaltig durcheinander. Diverse Spiele mussten schon abgesagt werden und auch die Planungen des HC Landsberg werden über den Haufen geworfen. Die Riverkings können am Wochenende möglicherweise keines ihrer beiden Spiele bestreiten. Wegen Corona-Fällen in den eigenen Reihen. Dabei waren die Überlegungen Anfang der Woche noch ganz andere.

Da hatte nämlich bereits Höch-stadt die Freitagspartie wegen Corona-Fällen abgesagt. Die Verantwortlichen des HCL begannen daraufhin nach einem neuen Gegner fürs Heimspiel zu suchen. Doch daraus wird nun nichts, wie der Verein am Donnerstagnachmittag mitteilt. „So, jetzt hat es auch uns erwischt! Wir haben mehrere bestätigte Corona-Fälle in der Mannschaft. Die Spieler haben keine beziehungsweise leichte Symptome. Aus diesem Grund wird es am Freitag endgültig auch keinen Ersatzgegner für uns geben. Ob wir am Sonntag spielen, hat der DEB noch nicht entschieden.“

Es wäre diesen Monat bereits das zweite Mal, dass bei den Riverkings aufgrund von Corona-Fällen in den eigenen Reihen ein komplettes Spielwochenende ausfallen könnte. Zuvor war dies bereits gegen den EV Füssen und den SC Riessersee der Fall.

Die Landsberger testen die Spieler vor jedem Training vor der Halle. „Wer einen positiven Schnelltest hat, wird gleich wieder heimgeschickt, um die Infektionsketten möglichst schnell zu brechen“, sagt Trainer Sven Curmann auf Nachfrage des LT. Dass er coronabedingt bald nur noch ein Rumpfteam zur Verfügung haben könnte, die Sorge hat er allerdings nicht, auch wenn mit Leon Lilik ein wichtiger Verteidiger nach Selb in die DEL2 gewechselt ist (LT berichtete). „Wir haben vier Sturmreihen und drei Verteidigungsreihen und verfügen mit 20 Spielern über genug Quantität im Kader.“

Dennoch schaut sich der Verein nach Ersatz für den abgewanderten Verteidiger Leon Lilik um, dem er die Chance gönne, in der DEL2 zu spielen, betont Sven Curmann. Viel Zeit bleibt den Riverkings aber nicht, jemanden zu verpflichten, der der Mannschaft auch wirklich weiterhilft. Laut Landsbergs Trainer schließt sich das Transferfenster am Montag, 31. Januar.

Sollte seine Mannschaft am Sonntag in Lindau antreten können, erwartet Sven Curmann eine Partie auf Augenhöhe. Die bisherigen Begegnungen waren enge Angelegenheiten. Einmal konnte Landsberg gewinnen und einmal hatte Lindau das bessere Ende für sich. „Die Tagesform wird den Ausschlag geben“, glaubt Sven Curmann. Er hatte mit dem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen Memmingen einen gelungenen Einstand auf der Trainerbank – er übernahm das Amt von Fabio Carciola – gefeiert. Vor dem letzten Drittel hatte seine Mannschaft noch 1:4 hinten gelegen.