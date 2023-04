Mika Reuter: Es muss kein Abschied für immer vom HCL sein

Plus Mit Mika Reuter verlässt der Landsberger Rekordspieler den Eishockey-Bayernligisten HCL. Für seinen Wechsel gibt es mehrere Gründe. Dennoch überrascht seine Entscheidung.

Dass es beim HC Landsberg einen personellen Umbruch geben wird, nachdem man freiwillig in die Eishockey-Bayernliga zurückkehrte, war klar. Und zu erwarten war auch, dass einige „echte“ Landsberger nun den Verein verlassen. Einer von ihnen ist Mika Reuter, der in der neuen Saison erstmals für einen neuen Verein spielen wird, seit er das erste Mal auf Schlittschuhen stand.

Einfach sei die Entscheidung, den HC Landsberg zu verlassen, nicht gewesen, sagt Reuter im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das hat mich viele schlaflose Nächte gekostet“, so der 25-jährige Stürmer. „Schließlich spiele ich seit ich drei Jahre alt bin beim HC Landsberg.“