Noch ein letzter Neuzugang für den HC Landsberg

Ehe ab Dienstag das Bayernliga-Team der Riverkings wieder aufs Eis zurückkehrt, können die Verantwortlichen eine vorerst letzte Neuverpflichtung vermelden. Aus dem DNL-Team des ERC Ingolstadt wechselt deren letztjähriger Mannschaftskapitän Mathias Binder an den Lech.

Der 20-jährige Verteidiger hat in Ingolstadt das Eishockeyspielen erlernt und absolvierte in der vergangenen Saison neben seinen Einsätzen in der DNL-1 auch vier Einsätze in der Oberliga Süd für die Bayreuth Tigers und den Höchstadter EC. Dabei erzielte er auch bereits einen Treffer. Mit 1,88 m und 90 kg bringt er stattliche Maße für einen Verteidiger auf das Eis. In Landsberg möchte er sich zu einer festen Größe im Senioren-Eishockey weiterentwickeln.

Der Verteidiger hat noch viel Potenzial

Vizepräsident Michael Grundei schätzt Binder als einen „sehr gut ausgebildeten Verteidiger, der in der höchsten deutschen Nachwuchsliga bewiesen hat, dass er auf hohem Niveau spielen kann“. Binder habe sowohl in Bayreuth als auch in Höchstadt einen guten Eindruck hinterlassen. „Wir freuen uns, dass wir ihn bei seinen nächsten Schritten im Senioren-Eishockey begleiten können. Er ist ein junger Spieler mit viel Entwicklungspotenzial.“

Mathias Binder bringt trotz seiner erst 20 Jahren bereits Oberliga-Erfahrung mit. Foto: HC Landsberg

Mathias Binder sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich hier weiterentwickeln. Aus Ingolstadt kenne ich bereits Lukas Heß, freue mich aber auch auf die anderen Jungs in der Kabine. Ich will natürlich richtig Gas geben und mit der Mannschaft in die Play-offs einziehen. Ich habe schon einiges von den Landsberger Fans gehört und freue mich auf die Unterstützung von den Rängen. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.“

Nachdem die Verletzung von Markus Kerber aus der vergangenen Saison ausgeheilt ist und er das Go seines Arztes erhalten hat, wird er die Vorbereitung mit dem Team absolvieren. Ob die auskurierte Verletzung Einsätze unter Wettkampfbedingungen zulässt, wird sich zeigen. Ebenso wird der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass, Michal Telesz, die Vorbereitung mit absolvieren und versuchen, sich für einen Vertrag zu empfehlen. (AZ)