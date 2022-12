Eishockey

vor 52 Min.

Oberliga: Dem HC Landsberg drohen noch mehr Ausfälle

Plus Der HC Landsberg hat aktuell in der Eishockey-Oberliga einen personellen Engpass. Um dem Saisonziel wieder näherzukommen, müssen Punkte her. Wie Trainer Sven Curmann die Lage bewertet.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Im Kampf um Platz 10 und damit um die Pre-Play-offs hat der HC Landsberg in der Eishockeyoberliga Boden verloren. Vier Spiele hintereinander konnte man nicht mehr punkten, zu Hause gegen Tabellenführer Weiden am vergangenen Sonntag gab es ein 0:9. Trotz der schwierigen personellen Lage ist der Landsberger Trainer Sven Curmann optimistisch. Am Freitag spielt der HCL in Riessersee und am Sonntag zu Hause gegen Deggendorf.

