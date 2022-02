Eishockey

vor 37 Min.

Oberliga: Der HC Landsberg muss am 8. März noch mal ran

Plus In der Eishockey-Oberliga ist der Abstieg vom Tisch. Landsbergs Trainer Sven Curmann will diese Situation in den noch ausstehenden Spielen nutzen.

Von Margit Messelhäuser

Die Saison in der Eishockey-Oberliga endet für die Landsberg Riverkings doch nicht zu Hause: Am 8. März wurde nun vonseiten des Verbands noch ein Spiel in Deggendorf angesetzt. Allerdings geht es für die Landsberger um nichts mehr, da der Abstieg vom Tisch ist. Wie HCL-Trainer Sven Curmann diese Entscheidung nutzt.

