Oberliga: Der HC Landsberg stellt einen Importspieler frei

Plus Nach der blamablen Niederlage in der Eishockey-Oberliga greift das Präsidium des HC Landsberg durch. Weitere Maßnahmen behält man sich vor.

Die 2:11-Niederlage des HC Landsberg gegen Passau zuletzt war der bislang schwärzeste Moment für den Eishockey-Oberligisten in der von einigen Höhen, aber auch vielen Tiefen geprägten Saison. Das Präsidium des HC Landsberg hat Konsequenzen angekündigt - und gezogen. Am Dienstagabend trennte man sich von einem Kontingentspieler.